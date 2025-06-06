Bingöl’de, yerel ve ulusal basında deneyimli gazetecilerin öncülüğünde kurulan Bingöl Basın Konseyi, mesleki dayanışmayı artırmayı ve kentin sosyal-kültürel hayatına katkı sunmayı hedefliyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’de, uzun yıllar yerel ve ulusal basında görev yapan gazeteciler tarafından Bingöl Basın Konseyi kuruldu.

Kurucu başkanlığını Hakim Bayraktar’ın üstlendiği Konsey, basın mensuplarının sosyal ve kültürel yaşamlarını zenginleştirmeyi, meslektaşlar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi ve kentte gazetecilik faaliyetlerine değer katmayı amaçladı.

Konsey, basın sektörünün birleştirici gücünü kullanarak Bingöl’ün sosyal, kültürel ve ekonomik dinamiklerine katkıda bulunmayı planlarken, gazetecilerin mesleki gelişimini desteklemek için eğitim ve etkinlikler düzenleyecek olan Konseyin kurucu yönetim kurulunda Rıdvan Korkulutaş, Ahmet Sayılır, Aziz Önal, Ahmet Boydaş, Muhammet Ali Çiftçi ve Remzi Burulday yer aldı.