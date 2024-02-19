Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde gerçekleşen finalde Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencileri ter döktü.

Öğrencilere Bayburt’un tarihi, kültürel öğeleri, edebiyatı ve coğrafi özellikleri hakkında 15 adet sorunun yöneltildiği yarışmada soruların tamamına doğru yanıt vererek elde ettiği 150 puanla Milli İrade Anadolu Lisesi birinci olurken 130’ar puan alan Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi arasındaki eşitliği bozmak için yedek sorulara başvuruldu. 10. yedek sorunun ardından ise soruyu doğru yanıtlayan Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinciliği, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncülüğü elde etti.