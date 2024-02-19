Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde gerçekleşen finalde Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencileri ter döktü.
Öğrencilere Bayburt’un tarihi, kültürel öğeleri, edebiyatı ve coğrafi özellikleri hakkında 15 adet sorunun yöneltildiği yarışmada soruların tamamına doğru yanıt vererek elde ettiği 150 puanla Milli İrade Anadolu Lisesi birinci olurken 130’ar puan alan Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi arasındaki eşitliği bozmak için yedek sorulara başvuruldu. 10. yedek sorunun ardından ise soruyu doğru yanıtlayan Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinciliği, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncülüğü elde etti.
Yarışmanın ardından öğrencilerin kupalarını Milli Eğitim Şube Müdürü Dursun Yeşil takdim ederken dereceye giren liselere ödülleri ise 21 Şubat Kurtuluş Törenleri’nde verilecek.
Program, kupa takdiminin ardından sona erdi.
Programa Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Yasemin Demirörs, okul müdürleri, öğrenciler, öğretmenler, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.