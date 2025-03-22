Baharın gelişi ve yenilenmenin sembolü olan Nevruz Bayramı, Bilecik’te büyük bir coşkuyla kutlandı.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Şefik Aygöl ve il protokolü de katılarak bayram sevincine ortak oldu.

Etkinlik kapsamında, demir dövme, halk oyunları gösterileri ve Nevruz ateşinin yakılması gibi geleneksel ritüeller gerçekleştirildi. Katılımcılar, birlik ve beraberliğin simgesi olan Nevruz’un anlamına vurgu yaparak, bu kültürel mirası yaşatmanın önemine dikkat çekti.

Vali Aygöl, yaptığı konuşmada Nevruz’un Türk kültüründeki derin köklerine işaret ederek, bu bayramın yeniden doğuşun, umudun ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirtti.

Bilecik’te Nevruz, ateşin etrafında birleşerek, dostluk ve dayanışma ruhu içinde kutlandı. Baharın bereket ve mutluluk getirmesini dileriz!