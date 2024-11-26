Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Hanımefendi Nazlı Aygöl, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, Bilecik merkezde kurulan kapalı pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiler.BİLECİK (İGFA) - Etkinlikte kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla kurulan stant büyük ilgi gördü. Stantta bilgilendirici broşürler dağıtılırken, KADES uygulamasının kullanımı vatandaşlara anlatıldı. “Kadına El Kalkamaz” yazılı pankart açıldı. Vali Aygöl, vatandaşlarla sohbet ederek, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde bireysel ve toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Ziyaret sırasında, pazarcı esnafı ve pazara alışverişe gelen kadınlara çiçekler takdim eden heyet, kadınların toplumdaki önemli rollerine dikkat çekerek, onların desteklenmesi gerektiğini belirttiler.

Vali Aygöl “Bilecik’te şiddet zayıf, kadınlar güçlü! Kadına yönelik şiddet, sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal bir yara. Şiddetle mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Kadınlarımız, toplumumuzun temel direğidir ve her alanda güçlenmeleri için desteklenmelidir.” ifadelerini kulandı.