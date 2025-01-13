Bilecik’te kaçak alkol kullanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı olayla ilgili alkol satışı yaptığı belirlenen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran iki vatandaş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaşanan durum üzerine Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) harekete geçti. Yapılan detaylı soruşturmalar sonucunda, zehirlenen vatandaşların alkolü temin ettiği kişinin C.A. olduğu belirlendi.

KAÇAK ALKOL BAŞKA İLDEN GELMİŞ

Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu C.A.’nın kaçak alkolü başka bir ilden temin ederek Bilecik’te satışını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

HIZLI TUTUKLAMA

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, kaçak alkol tüketiminin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.