Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Toplantıya ilçe kaymakamları ile emniyet, jandarma ve ilgili kurumların amirleri katıldı.

Toplantıda, il genelinde kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Özellikle asayişin sağlanması, mali ve organize suçlarla mücadele, uyuşturucu ile kararlı mücadele stratejileri, okul çevrelerinde güvenliğin sürdürülmesi, dijital suçlarla etkin mücadele ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik önlemler değerlendirildi.

Vali Aygöl, Bilecik’in huzur kenti olma özelliğini korumak ve vatandaşların güvenliğini en üst düzeyde sağlamak adına tüm güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olduğunu vurguladı.