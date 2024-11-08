Hakimler ve Savcılar Kurulu, Bilecik'teki idare ve vergi mahkemelerinin yargı çevresinin, Sakarya'dan çıkartılarak Eskişehir idare ve vergi mahkemeleri yargı çevresine bağlanmasına karar verdi.ANKARA (İGFA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Bilecik'teki idare ve vergi mahkemelerinin yargı çevresi olan Sakarya'dan çıkartılarak Eskişehir'e bağlanmasını önerdi.

Genel Kurul, Bilecik'in coğrafi durumu, iş hacmi ve Eskişehir'e ulaşım yönünden yakınlığını göz önüne alarak bağlı olduğu Sakarya İdare ve Vergi Mahkemeleri yargı çevresinin, 11 Kasım'dan itibaren Eskişehir İdare ve Vergi Mahkemeleri yargı çevresine bağlanmasına karar verdi.