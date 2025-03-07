Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar programında jandarma personeliyle bir araya geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar programında jandarma personeliyle bir araya geldi.

İftar sofrasında Mehmetçiklerle sohbet eden Vali Aygöl, görevleri başındaki askerlerimize moral verdi. Program kapsamında, vatani görevini yapan Mehmetçik Mustafa’nın babası Abdullah Amca ile de görüntülü görüşme gerçekleştiren Vali Aygöl, aileye selamlarını iletti.

Vatani duyguların yeniden canlandığı sohbet sırasında, şafağını söyleyen askerin babası, “onlar yalan söylüyor, biz her zaman ölene kadar askeriz” diyerek duygu dolu anlar yaşattı.

İftar programı, samimi sohbetler ve dualarla sona erdi.