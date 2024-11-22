Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde İl Trafik Komisyonu tarafından ilçede Bahattin Şeker Caddesi Şehitlik önünden başlayarak Bursa Caddesi Mezbahane önüne kadar karşılıklı olarak çift taraflı park yasağı kararının uygulanması 23 Kasım Cumartesi günü itibariyle başlıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde İl Trafik Komisyonu tarafından Bahattin Şeker Caddesi Şehitlik önünden başlayarak Bursa Caddesi Mezbahane önüne kadar karşılıklı olarak çift taraflı park yasağı kararı aldı.

Karar, 23 Kasım Cumartesi günü sabah saat 08.00'den itibaren başlayacak.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliğinden bu karara göre hareket etmeleri önemle duyuruldu.

İlçe Emniyet Amirliği ana cadde üzerinde esnafın etkilenmemesi için alışveriş etmek isteyenler vatandaşlara kısa süreli durup fazla bekleme yapmayacak şekilde izin verileceği bildirilirken, uzun süre araç park eden sürücülere cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.