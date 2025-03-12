Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir program duygu dolu anlar yaşattı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 12 Mart dolayısıyla programda öğrencilerin sergilediği oratoryo ve duygu dolu şiir dinletileri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nın yazılış sürecinin anlatıldığı programda, İstiklal Marşı’nı En İyi Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Etkinliğe Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkan Vekili Selami Özdil, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.