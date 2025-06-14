Bilecik’in önemli ulaşım akslarından biri olan D-650 Karayolu’nda yol yapım çalışmaları başladı. Bilecik Merkez Türkiye Petrolleri ile Pazaryeri Karaköy Köyü Shell Petrol arası 2,5 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmalar nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik Pazaryeri ilçe kavşağının yol yapım çalışmaları kapsamında geçici olarak kapatılmasıyla birlikte sürücülere alternatif güzergâhlar önerildi. Pazaryeri ilçesine gitmek isteyen Bozüyük istikametinden gelen sürücüler ile Bilecik yönüne seyir halinde olan sürücülerin Karaköy Köyü batçık altı alt geçidini ve Naldöken – Pazaryeri – Bozüyük yolunu kullanmaları gerektiği duyuruldu.

Yetkililer, sürücülerden trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini isterken, çalışmaların güvenli ve hızlı şekilde tamamlanması adına destek beklediklerini ifade etti. Yol çalışmasının ne kadar süreceği ile ilgili ise ilerleyen günlerde bilgi verilmesi bekleniyor.