Bilecik’in Pazaryeri İlçesi, Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Üyeliğine seçilmesiyle önemli bir temsil gücüne kavuştu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İstanbul Bahçelievler Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 43. Olağan Meclis Toplantısı’nda yapılan seçimle belirlenen 2025–2026 dönemi Encümen Üyeleri arasında Başkan Tekin de yer aldı.

Türkiye genelinde sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler oluşturmak amacıyla çalışan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin karar organı olan Encümen, ülkenin dört bir yanından belediye başkanlarının katılımıyla belirleniyor. Bu yılki seçimde, Pazaryeri’nin çalışkan ve vizyoner ismi Zekiye Tekin’in de encümen üyeliğine seçilmesi, Bilecik ve ilçesi adına gurur verici bir gelişme oldu.

2025–2026 DÖNEMİ TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ ENCÜMENİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

Dr. Cemil Tugay – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı (Birlik Başkanı), Mehmet Gürel – Yalova Belediye Başkanı, İsmail Hakkı Esen – Çankırı Belediye Başkanı, Ali Orkun Ercengiz – Burdur Belediye Başkanı, Erkan Aydın – Osmangazi Belediye Başkanı, Alper Taban – İnegöl Belediye Başkanı, Dr. Hakan Bahadır – Bahçelievler Belediye Başkanı, Dt. Ahmet Ataç – Tepebaşı Belediye Başkanı, Zekiye Tekin – Pazaryeri Belediye Başkanı

Encümen üyeliği, şehirlerin sağlıklı yaşam koşullarına kavuşması yönünde stratejik kararların alındığı bir yapı olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, Başkan Zekiye Tekin’in bu kurulda yer alması, hem Pazaryeri’nin hem de Bilecik’in kent vizyonuna katkı sunacak çalışmalarda etkin rol oynayacağının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Başkan Tekin’in bu göreviyle birlikte Pazaryeri ilçesinin adını ulusal düzeyde daha fazla duyurması ve sağlıklı kentler hareketinde söz sahibi olması bekleniyor. Yerel yönetimlerde kadın temsiliyetinin güçlü isimlerinden biri olan Tekin, yeni görevinde de aktif, üretken ve çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekmesi beklenen isimler arasında.