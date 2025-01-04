Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi 2025 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirdi.

Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi Toplantı salonunda bir araya gelen Başkan Tekin ve Belediye Meclis üyeleri ilçeyi yakından ilgilendiren birçok karara imza attı.

Dokuz gündem maddesi oy birliği ile kabul olurken, toplantıda Denetim komisyonu, 2025 yılı belediye meclisi tatil ayı, mevsimlik işçi çalıştırılması, kısmı zamanlı avukat çalıştırılması, vatandaş dilekçeleri, açık yüzme havuzunun tahsisin uzatılması, taksi durakları ve toplu taşıma yönetmeliğinin 12 ve 28 nolu kararı ve belediyeye ait çalışma vasfını yitirmiş iş makinelerinin devlet ihale kanunun 45 maddesine göre açık teklif usulü satışı kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, toplantıda meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ederken, “Pazaryeri Belediyesi olarak Ocak ayı meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.