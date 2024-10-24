Bursa Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Dijital İz’imin Farkındayım" projesi kapsamında özel eğitim gören lise öğrencilerinin dijital etkinliklerini artırmaya yönelik atölye çalışması düzenledi.BURSA (İGFA) - TÜBİTAK tarafından özel gereksinimli öğrencilerin dijital okuryazarlık ve teknoloji becerilerini güçlendirmek, günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri siber zorbalık, dijital istismar ve internet güvenliği konularındaki farkındalıklarını artırmak, potansiyel iş fırsatlarında daha bağımsız ve başarılı olmalarını sağlamak amacıyla ‘Dijital İz’imin Farkındayım’ projesi geliştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi de proje kapsamında kentteki özel eğitim meslek okullarında eğitim gören öğrenciler için ‘Kariyer planlama atölyesi’ düzenliyor. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde bulunan Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi’ndeki (BİKO) atölye çalışmaları kapsamında dijital teknolojiler ve siber güvenlik konularında bilgi ve becerileri artıracak eğitim, atölye uygulamaları ve teknik geziler gerçekleştiriliyor. BİKO İnsan Kaynakları Uzmanı ve Kariyer Danışmanı Hülya Yapıcı, "Dijital İz’imin Farkındayım" projesiyle özel gereksinimli öğrencilerin kariyer planlaması aşamasında dijital yetkinliklerini artırmayı amaçladıklarını söyledi. Öğrencilere mülakat tekniği konusunda bilgi verildiğini belirten Yapıcı, “Her öğrenciyle birebir mülakat gerçekleştiriyoruz. Dijital ortamda kariyer platformuna kayıt olmayı öğretiyoruz. Mülakat yapan öğrencimize geri bildirimde bulunacağız. Onların kariyerini şekillendirmeleri konusunda katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.