Akkuş, İspanya’nın Pontevedra kentinde, 2-8 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen U20 Dünya Şampiyonası’nda, kadınlar 65 kilogramda Bağımsız Sporcu Margarita Salnazarian’ı 10-0 yenerek finale yükseldi. Başarılı grafiğini sürekli yukarı yönde devam ettiren milli sporcu yeniden Bayburt’un ve Türkiye’nin gururu oldu.

Elde ettiği Avrupa Şampiyonluğundan sonra yarı finalde Salnazarian’ı 10-0 yenerek dünya şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşan Akkuş güreş sporunda Bayburt’un ve Türkiye’nin yüz akı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Beyzanur Akkuş daha önce haziran ayında katıldığı U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, 65 kilo kadınlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu ve U20 65 kiloda Avrupa ikincisi olmuştu.

Türkiye’yi 55 kiloda temsil eden Tuba Demir de bağımsız sporcu Ekaterina Chikanova‘yı teknik üstünlükle mağlup ederek bronz madalya kazandı. Kadınlar 65 kiloda finale çıkan Beyzanur Akkuş ise yarın şampiyonluk maçında Japon sporcu Nana Ikehata ile karşılaşacak.

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası 8 Eylül Pazar günü sona erecek.