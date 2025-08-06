Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu’nda konuşarak Türkiye’nin arkeolojik mirasını koruma ve geleceğe taşıma kararlılığını vurguladı. Erdoğan, köklü bir mirasın sahibi olduklarını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu’na katıldı ve “Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi”ni ziyaret etti.

Sempozyumdaki konuşmasında, Türkiye’nin arkeoloji alanında zengin ve köklü bir mirasa sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu hazineyi ortaya çıkarmak, belgelemek, korumak ve yeni nesillere en iyi şekilde aktarmak çok önemlidir” dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1953062414930313346

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ecdadın bu birikimi görünür kılıp korumaya büyük özen gösterdiğini ifade ederek, Cumhuriyetin ilk yıllarında atılan adımlarla arkeolojideki çalışmaların ivme kazandığını vurguladı. 1930’larda kurulan müzeler, başlatılan kazılar ve üniversitelerdeki arkeoloji kürsülerinin bilimsel çalışmaları geliştirdiğini, sonraki yıllarda ise geniş kapsamlı projelerin hayata geçtiğini aktardı. “Bu bayrak yarışını tüm imkânlarımızla biz sürdürüyoruz. Tarih ve kültür mirasımızı yarınlara taşımak için sizlerle birlikte gayret ediyoruz,” diyerek arkeoloji alanındaki çabalarına dikkat çekti.