Beşiktaş’ın borcu açıklandı
Beşiktaş Kulübü'nün 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla borcunun 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 TL olduğu açıklandı. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ise geçmiş yönetimin mali açıdan kulübe...Devamı için tıklayınız
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