Hakkındaki iddialar nedeniyle görevinden uzaklaştırılan İzmir Karşıyaka Belediyesi Başkan Yardımcısı Berkhan Alptekin’e uygulanan kınama cezası iptal edildi.İZMİR (İGFA) - Karşıyaka Belediyesi tarafından hakkındaki iddialar sebebiyle yapılan soruşturma sonucunda kınama cezasına çarptırılan ve başkan yardımcılığı görevine son verilen Alptekin’in kınama cezasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Berkhan Alptekin’in kınama cezasının iptali için açılan davada İdare Mahkemesi, kınama cezasını belediye eksik soruşturma yürüttüğü ve iddiaların tutarlı olmaması gerekçesiyle iptal etti.

Gelişmenin ardından Berkhan Alptekin’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev alacağı iddia edildi