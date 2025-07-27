İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTUR, Mecidiyeköy şubesinde 26 Temmuz 2025’te gerçekleştirilen işgal eylemi ve işten çıkarılan üç eski çalışanın iddialarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Eylemin kamu hizmetini aksattığını ve yasal sınırları aştığını belirten BELTUR, işyeri dokunulmazlığı, çalışma hürriyeti ve kamu hizmetinin engellenmesi suçlarından yeni hukuki süreçler başlatılacağını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı BELTUR AŞ, son günlerde bazı mecralarda gündeme gelen iddialar ve Mecidiyeköy şubesindeki işgal eylemiyle ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamada, BELTUR’un her gün binlerce İstanbulluya kamusal hizmet sunduğu, çalışanlarının emeğinin en kıymetli değer olduğu vurgulandı.

ÜÇ ÇALIŞANIN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

BELTUR, Disiplin Kurulu kararıyla işten çıkarılan üç eski çalışanın, görevleri sırasında işyeri huzurunu bozan, tehdit, baskı ve ayrıştırıcı davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle iş akitlerinin feshedildiğini belirtti. Fesih kararının, 4857 sayılı İş Kanunu, Disiplin Yönetmeliği ve Yargıtay içtihatlarına dayandığı, somut şikâyet dilekçeleri ve tanık beyanlarıyla desteklendiği ifade edildi. İddiaların aksine, bu işlemlerin sendikal faaliyetlerle bağlantısı olmadığı, BELTUR’un çalışanların anayasal sendikal haklarına saygı duyduğu vurgulandı.

MECİDİYEKÖY’DEKİ İŞGAL EYLEMİ

26 Temmuz 2025’te Mecidiyeköy BELTUR şubesinde gerçekleştirilen işgal eylemi, kamu düzenini ve müşteri güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle şubenin erken kapatılmasını zorunlu kıldı.

Ancak eylemcilerin kapanışa izin vermemesi, hizmetin tamamen kesintiye uğramasına ve vatandaşların mağduriyetine yol açtı. BELTUR, eylemin Türk Ceza Kanunu’nun 116 (konut dokunulmazlığının ihlali), 117 (iş ve çalışma hürriyetinin ihlali) ve 118 (kamu hizmetlerinden yararlanmanın engellenmesi) maddelerini ihlal ettiğini belirtti.

Olay emniyete bildirilmiş, savcılık talimatıyla kolluk yerine özel güvenlik müdahalesi istenmiş, ancak BELTUR’da özel güvenlik birimi bulunmaması nedeniyle müdahale yapılamamıştır. İşgalin devam ettiği belirtilirken, hizmetin yeniden sağlanması için ilgili makamlardan destek talep edildiği ifade edildi.

HUKUKİ SÜREÇLER BAŞLATILACAK

BELTUR, işten çıkarılan çalışanların hakaret, iftira ve itibarsızlaştırma içeren açıklamalarına karşı mevcut ceza ve hukuk süreçlerinin devam ettiğini, işgal eylemi nedeniyle ise yeni suç duyuruları yapılacağını duyurdu. İşyeri dokunulmazlığının ihlali, çalışma hürriyetinin engellenmesi, kamu hizmetinin aksatılması ve kamu zararına yol açılması gerekçeleriyle maddi ve manevi tazminat davaları açılacağı, kurumun itibarını hedef alan söylemlere karşı da hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.

“KAMU HİZMETİ AKSATILAMAZ”

Açıklamada, BELTUR’un 16 milyon İstanbulluya kesintisiz, güvenilir ve kaliteli hizmet sunma sorumluluğu taşıdığı vurgulanarak, kamu düzenini bozan eylemlere müsamaha gösterilmeyeceği ve yasal sorumlulukların kararlılıkla yerine getirileceği ifade edildi.

BELTUR, vatandaşların mağduriyetini önlemek ve kamu kaynaklarını korumak için tüm adımları atacağını duyurdu.