Karabağlar Belediyesi, hayatlarını kaybeden iki evladını unutmadı. Asrın Beliz Ergün ile Emircan Pehlivan’ın isimleri Karabağlar'da bulunan parklarda yaşayacak.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Ekim Ayı Meclisi 1. Oturumu Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında yapıldı. Mecliste CHP Meclis Üyelerinin Karabağlar’da hayatlarını erken yaşta kaybeden Asrın Beliz Ergün ve Emircan Pehlivan’ın isimlerinin parklara verilmesi önergesi, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre Asrın Beliz Ergün’ün adı Cennetçeşme Mahallesi 3994 Sokak'ta bulunan parka, Emircan Pehlivan’ın adı ise Vatan Mahallesi 9174/1 de bulunan parka verilecek.

Başkan Kınay “Tüm meclisimize teşekkür ediyorum”

Karar sonrası konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Hem Beliz hem de yangında hayatını kaybeden Emircan’ın ailelerinin acısını paylaşmak adına oy birliğiyle almış olduğumuz kararı çok değerli buluyorum. Bu anlamda tüm meclisimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.