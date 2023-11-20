31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde ,Bayburt, Aydıntepe, Demirözü, Gökçedere, Arpalı Belediye Başkanlığı için, AK Parti Bayburt İl Başkanlığına müracaat eden isimlerde belli olmaya başladı.

Yerel seçime doğru! AK Parti'de aday belirlemede 5 önemli kriter

Yerel seçimler için yol haritasını çizmeye başlayan AK Parti'de adaylar; 'anket, temayül, mülakat, alt-üst kurul, Cumhurbaşkanı onayı' olmak üzere 5 kriter üzerinden değerlendirilecek.

Pazartesi Günü itibariyle Müracaat eden aday adayları.

BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY ADAYLARI

Bayburt Belediye Başkan aday adaylığı için Hayri Tekin başvuru dilekçesini teslim etti.

Bayburt Belediye Başkan aday adaylığı için Yusuf Elçi başvuru dilekçesini teslim etti.

Bayburt Belediye Başkan aday adaylığı için Haluk Akkoyunlu başvuru dilekçesini teslim etti.

DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY ADAYLARI

Demirözü Belediye Başkan aday adaylığı için Güven Altuntaş başvuru dilekçesini teslim etti.

Demirözü Belediye Başkan aday adaylığı için Murat Göktaş başvuru dilekçesini teslim etti.

AYDINTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY ADAYLARI

Aydıntepe Belediye Başkan aday adaylığı için Ahmet Aktaş başvuru dilekçesini teslim etti.

GÖKÇEDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY ADAYLARI

Gökçedere Belediye Başkan aday adaylığı için Erol Bakır başvuru dilekçesini teslim etti.

Gökçedere Belediye Başkan aday adaylığı için Mikdat Şeker başvuru dilekçesini teslim etti.

Gökçedere Belediye Başkan aday adaylığı için Necmettin Bakır başvuru dilekçesini teslim etti.