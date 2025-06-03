Kurban Bayramı için hava tahmin raporunu yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Haziran Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların batıdan başlayarak artacağını, bayram boyunca mevsim normallerinin üzerinde olacağını açıkaldı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince hava durumuna ilişkin öngörülerini duyurdu.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 4 Haziran Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak tüm yurtta yükseleceği ve bayram boyunca normallerin üzerinde seyredeceği belirtildi.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahminini paylaştı:

Arefe Günü (5 Haziran): Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Ardahan çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu.

Bayramın 1. Günü (6 Haziran): Doğu Anadolu’nun doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı az bulutlu.

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Bayramın 2. Günü (7 Haziran): Ülke genelinde yağış beklenmiyor, hava parçalı bulutlu.

Bayramın 3. Günü (8 Haziran): Hakkari, Van ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel yağışlar görülebilir, diğer bölgeler az bulutlu.

Bayramın 4. Günü (9 Haziran): Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Öte yandan 5-9 Haziran 2025 tarihlerinde Ankara’da 32°C, İstanbul’da 31°C ve İzmir’de 35°C’ye ulaşması öngörülen sıcaklıklar, bayram boyunca yaz havasını hissettirecek.

Vatandaşların sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olmaları önerildi.