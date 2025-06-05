Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, Kurban Bayramı tatilinde otoyol ve gişelerde güvenli sürüş için sürücülere hayati tavsiyelerde bulundu. Hızlanma-yavaşlama şeritlerinin doğru kullanımı ve gişelerde dikkatli davranışların kazaları önlemede kritik olduğunu vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Kurban Bayramı tatili yaklaşırken, milyonlarca sürücünün yola çıkması bekleniyor. Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Özgür Şener, otoyollarda ve gişelerde yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için önemli uyarılarda bulundu. Otoyol sürüşlerinin monotonluğunun dikkat dağınıklığına yol açabileceğini belirten Şener, tek elle sürüş, sinyalsiz şerit değişikliği ve uykulu halde araç kullanmanın tehlikelerine dikkat çekti.

HIZLANMA VE YAVAŞLAMA ŞERİTLERİ HAYATİ

Şener, otoyolların yüksek hızlara uygun olduğunu, ancak giriş-çıkış noktalarında hız planlamasının kritik olduğunu söyledi. Hızlanma şeridinin sonuna kadar kullanılarak trafiğin akış hızına uyum sağlanması gerektiğini vurgulayan Şener, “Otoyola ani giriş yapmayın, aynaları kontrol edin ve sinyal verin” dedi. Yavaşlama şeridinde ise çıkış sapağına kadar otoyolda ilerlemenin kazalara yol açabileceğini belirterek, “Şeride erken girin, kademeli yavaşlayın ve hız limiti tabelalarına uyun” tavsiyesinde bulundu.

YÜKSEK HIZ VE GECE SÜRÜŞÜ TEHLİKELERİ

Bazı otoyollarda saatte 140 km hıza izin verildiğini hatırlatan Şener, bu hızda 5 saniyede 194 metre yol kat edildiğini ve küçük bir hatanın felakete yol açabileceğini belirtti. Gece sürüşlerinde silinmiş yol çizgileri, emniyet şeridinde duran araçlar ve yoldaki lastik parçalarının risk oluşturduğunu ifade eden Şener, yağışlı havalarda hızın azaltılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, makas atan sürücülerin tehlikelerine karşı aynaların 5-10 saniyede bir kontrol edilmesi ve 6 saniyelik takip mesafesi bırakılması gerektiğini söyledi.

GİŞELERDE KAZA RİSKİNE DİKKAT

Gişelerin trafik yoğunluğunun arttığı ve kazaların sık yaşandığı noktalar olduğunu belirten Şener, aynı gişeden geçmeye çalışan araçlar, ani şerit değişiklikleri ve yakın takip gibi hataların kazalara yol açtığını sıraladı. Güvenli geçiş için şu önerilerde bulundu: