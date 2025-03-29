Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet verdiği Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline hazır. Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı alan, ziyaretçilere hem doğayla iç içe olma hem de benzersiz deneyimler yaşama fırsatı sunacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Ormanya’da bayram hazırlıkları tamamlandı. Buna göre bayram boyunca Ormanya’da her yaş grubuna hitap eden birbirinden farklı aktiviteler doğaseverleri bekliyor. 2 bin dönüm ormanlık alana kurulu bu eşsiz yaşam alanında çocuklar, Çocuk Hayvan Çiftliği’nde sevimli dostlarla tanışacak. Çocuklar; Kızıl Geyik, Ceylan ve Karaca gibi yaban hayvanlarının doğal ortamlarında gözlemlenebileceği Yaban Yaşam Alanı ile unutulmaz anılar biriktirecek. Doğa parkurları yürüyüş ve keşif yapmak isteyenleri beklerken, kuş gözlemcileri için özel olarak hazırlanan ve yenilenen Kuş Gözlem Alanı da birçok farklı türü yakından tanıma fırsatı sunacak. Doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için geniş kamp ve mesire alanları da bayram boyunca hizmette olacak.

ORMANKÖY VE ORMAN KÜTÜPHANESİ

Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri olan Ormanköy, baharında gelmesiyle adeta çiçek açtı. Ramazan Bayramı’nda Ormanköy, ziyaretçilerine rengârenk çiçekler ve doğal dokusuyla görsel bir şölen sunacak. Ayrıca Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesi de bayramda ziyaretçilerini bekliyor olacak. 2 binden fazla kitap bulunan bu özel kütüphanede doğa, tarih, turizm ve dünya klasikleri gibi birçok farklı kategoride yayın ziyaretçilere sunuluyor.

DOĞAYLA BAŞ BAŞA UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Kamp severler, seyyahlar ve gezginlerin uğrak noktası olan Ormanya Kamp Alanı, karavan ve çadır konaklamayı seven turistler için vazgeçilmez hale geldi. Karavan kültürünün de yayılması ile birlikte Ormanya birçok turisti kamp alanına çekmeye devam ediyor. Kocaeli’nin müthiş doğasıyla buluşmak için doğaseverlere fırsat sunan Ormanya Kamp Alanı, bu bayramda doğaseverlerin uğrak noktası olacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL AT BİNİŞ ETKİNLİĞİNE DAVET

Bayramda çocuklar için özel hazırlanan at biniş eğitimleri de Ormanya’nın dikkat çeken etkinliklerinden biri olacak. 6-18 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenecek olan at biniş eğitimleri, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Hem eğitici hem eğlenceli bu deneyimle çocuklar doğaya olan bağlarını güçlendirecek.

BAYRAMDA ZİYARET SAATLERİ

Bayram boyunca hizmet verecek olan Ormanya, doğayla baş başa olmak isteyen tüm doğaseverlerin uğrak yeri olacak. Bu kapsamda Ormanya, bayramın birinci günü 12.00-18.00, ikinci ve üçüncü günü ise 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.