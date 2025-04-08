İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili boyunca yaşanan trafik kazalarında 74 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 199 kişinin de yaralandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak tek bir hanede acıya dönüşmemesi için 81 il valiliğine, ‘’Trafik Tedbirleri’’ni içeren genelge gönderdiklerini, 26 Mart-8 Nisan tarihleri arasında, 14 gün boyunca trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdıklarını aktardı.

Denetimlerde 69 bin 11 polis ve jandarma personelinin görev alırken, 468 ortalama hız tespit sistemiyle, 19 bin 326 km’lik yol denetlendi.

Otobüs kazalarını önlemek adına ek önlemler de alındı. 720 personel; sivil yolcu gibi otobüslere binerek, sürücüleri, yolculuk sırasında denetledi.

1271 radar aracıyla, hız kontrolleri artırıldı. Drone ve helikopterlerle, 3 bin 81 saat havadan denetim yapıldı.

Geçen yılki Ramazan Bayramı tatiline göre denetim sayısı da yüzde 30,6 artırıldı ve toplamda 4 milyon 957 bin 939 araç denetlendi.

593 BİN 654 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Yapılan denetimlerde 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı. 48 bin 21 araç, ‘’eksiklikleri giderilinceye kadar’’ trafikten men edildi. 7 bin 720 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Yerlikaya, bir önceki bayrama göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 4,6 oranında azaldığını, 6 bin 268’e gerilediğini belirterek, "Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız, olay yerinde hayatını kaybetti. 10 bin 199 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Verdiğim bu sayılar, herhangi bir istatistik değil, her biri, ayrı ayrı bir can. Garip kalmış bir yuva, yarım kalmış bir hayat. Öksüz kalmış bir çocuk. Acıyla hatırlayacakları bir bayram. Evet, maalesef bu bayram tatilinde her gün 8 canımızı yollarda yitirdik. Her gün bir şehrimize kara haber düştü." diye konuştu.

44'Ü AŞIRI HIZDAN KAYNAKLANDI

Kazaların en başta gelen nedeni "aşırı hız" oldu. 6 bin 268 kazanın yüzde 41’i ‘’hız ihlalinden’’ kaynaklandı. 74 can kaybından 44’ü ‘’aşırı hızdan’’ hayatını kaybetti.

Diğer sebepler arasında ‘’geçiş önceliği ihlali’’, ‘’arkadan çarpma’’,‘’şerit ihlali’’, ‘’dönüş kuralları’’ ve ‘’kırmızı ışıkta geçmek’’ oldu.

Bakanlık olarak trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için, ’Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılamasına dair, 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladıklarını da belirten Yerlikaya, "Bu Taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız. İnanıyorum ki denetimlerimiz arttıkça ve ‘’kural ihlallerine yönelik’’ caydırıcılık güçlendikçe trafik kazaları daha da azalacaktır. Bu vesileyle trafik kurallarına harfiyen uyan tüm sürücülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

7/24 görev yapan ekiplere de teşekkür eden Bakan Yerlikaya, "Bayram demeden, gece gündüz demeden denetimleri aksatmayan, sabırla, güler yüzle, fedakârca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımızı, sahada süreci bizzat yöneten valilerimizi ve kaymakamlarımızı tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Lütfen Unutmayalım. Trafik; sadece bir ulaşım meselesi değildir, bir hayat meselesidir de. Kurallara uymak ise, sadece bir zorunluluk değildir. Vatanımıza duyduğumuz sevginin, milletimize gösterdiğimiz saygının da bir göstergesidir. Bu yüzden hedefimiz “Trafikte Sıfır Can Kaybı.” Ne bir eksik, ne bir istisna. Çünkü biz, canlarımızı yolda bulmadık. Bu yüzden tek bir canımızı dahi yolda kaybetmeye de tahammülümüz yok. Bu uğurda çalışmaya, denetlemelerimizi sürdürmeye, uyarılarımızı yapmaya ve farkındalık oluşturmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.