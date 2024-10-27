Son zamanlarda sosyal medya platformlarında Baykar’ın ismi kullanılarak sahte yatırım fırsatları sunan dolandırıcıların vatandaşları yanıtlarak, mağdur ettiğini belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, vatandaşların tuzağa düşmemelerini istedi.ANKARA (İGFA) - Baykar, son zamanlarda sosyal medya platformlarından Baykar adıyla sahte yatırım fırsatları ilanlarının paylaşıldıını açıkladı.



Yapay zeka teknikleriyle hazırlanan sahte reklamların Baykar adına yüksek kazanç vaatleri sunuyor gibi gösterilmekte olup tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğu belirtilen açıklamada, "Baykar’ın böyle bir yatırım faaliyeti bulunmamaktadır. Bu içeriklerin tamamı Baykar’ın bilgisi dışında, kötü niyetli kişiler tarafından yayınlanmaktadır.

Medya mensuplarını, Baykar’ın resmi açıklamaları ile dolandırıcıların manipüle ettiği içerikleri ayırt etmeye davet ediyoruz. Baykar’ın resmi açıklamaları yalnızca kendi sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. "Baykar olarak yanıltıcı içeriklerin engellenmesi adına sosyal medya platformlarının daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.