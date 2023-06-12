İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen festival; Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törenle açıldı. Açılış töreni sonrasında roket atışları yapıldı, atölye çalışmaları ziyaret edildi, yarışmalar ve gösteriler düzenlendi.

“Bayburt’ta bir şeyler oluyor.” sloganıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek olan BAYFEST 1. Bilim ve Teknoloji Festivali, Bayburt Lisesi öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle başladı. Daha sonra Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ROBOHATİP takımına ait roketler gökyüzüne fırlatıldı.

BAYFEST 1. Bilim ve Teknoloji Festivali kapsamında ziyaretçiler stantları gezerek teleskop ile gözlem, 3D yazıcı ve kalem, model uçak simülasyonu, robot gösterileri, planör yapımı, drone simülasyonu, hologram yapımı, su roketi, sihirli labirent, alevlerin müzikle dansı, kodlamalar, zspace artırılmış gerçeklik ve elektrikli deney setinden oluşan toplam 26 adet atölye çalışmasını inceledi. Atölye çalışmaları yoğun ilgi görürken öğrenciler festivalde yer alan tasarla yap uçur, stracth kodlama ve spor parkurundaki yarışmalarla doyasıya eğlendi.

Festivaller, TEKNOFEST Türkiye Finallerinden dereceyle dönen ROBOHATİP takımının İHA gösterisiyle devam etti.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde gerçekleşen festival, 14 Haziran’a halka kadar açıktır.