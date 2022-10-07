Tüketicinin yeni hakları neler? Tüketicinin yeni hakları neler?

Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur,Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı görevinde bulunan ve Bayburt İl Emniyet Müdür Vekili olarak atanan Nihat Uzun görevine başladı.