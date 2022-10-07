Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur,Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı görevinde bulunan ve Bayburt İl Emniyet Müdür Vekili olarak atanan Nihat Uzun görevine başladı.
Bayburt'un yeni emniyet müdürü göreve başladı.
İçişleri Bakanlığı Tarafından Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Nihat Uzun göreve başladı.
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