İşadamı Yavuz Tetik, Bayburt’un vazgeçilmez lezzetlerinden, Bayburt Yöresine ait Meşhur Gıllama Köftenin Patentini aldı.

Global World Türkiye Gayrimenkul Şirketinin sahibi, İşadamı Yavuz Tetik tarafından başvurusu yapılan, Bayburt’un Meşhur lezzeti Gıllama Köfte, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptıkları başvuru kabul edildi.

Patent başvurusu yapılan Bayburt Gıllama Köftesi tescil almaya hak kazandı. Bayburt’a özgü Gıllama Köfte Bayburtluların vazgeçilmez tatlarından biri olmaya devam ediyor. En belirgin özelliği ise Yoğurt ve soğanın kullanılmasıdır. Bol Yağda kızartılan Gıllama Köftenin” Bayburt Lehçesinde Yuvarlama kelimesine Gıllama dendiği için bu adı almıştır.

“2023 065268” Numarasıyla TGK Tarihi Gıllama Köftecisi adıyla tescil edildi.

“Marka Sahibi YAVUZ SELİM TETİK Mal / Hizmet Sınıfları 29, 43 Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında,18.05.2023 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere, 05.02.2024 tarihinde tescil edilmiştir.”

Bayburt Gıllama Köftesi İçin Malzemeler

• 500 gram kıyma

• 1 adet orta boy soğan

• l adet bayatlamış ekmek içi

• 1 su bardağı un

• Tuz ve karabiber

Bayburt Gıllama Köftesi Nasıl Yapılır?

Kıyma, rendelenmiş soğan, karabiber, tuz ve bayatlamış ekmek içini iyice yoğurun.

Yoğurmuş olduğunuz karışımı ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın ve yuvarlayın.

Yuvarladığınız köfteleri una batırarak önceden kızdırılmış yağda kızartın.

Servis tabağına alın ve sıcak olarak servis yapın.