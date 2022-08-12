Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen Teknik Destek Programı kapsamında Bayburt’tan destek almaya hak kazanan 2 proje için imzalar atıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Vali Cüneyt Epcim Başkanlığında gerçekleştirilen imza töreninde, Bayburt İl Özel İdaresi ve Aydıntepe Kaymakamlığı’nca başvurusu yapılan projelere ilişkin Destek Sözleşmeleri imzalandı.

Bayburt İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilecek olan “Bayburt'un Değerleri Kent Müzesinde Yaşatılıyor” isimli proje kapsamında “Ehram Dokuma, Purutçuluk Geleneği, Yukarı Kırzı Köyü İffetli Kadınlar, Ermeni Mezalimi ve Taş Mağaralar Olayı ve Kop Müdafaası konularında belgesel ve tanıtım videoları çekimleri gerçekleştirilerek Bayburt Kent Müzesinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Aydıntepe Kaymakamlığı tarafından yürütülecek olan “Proje Eğitimle Başlar” isimli proje kapsamında kaymakamlık bünyesinde 7 kişilik bir proje ekibi oluşturulacak ve proje ekibine PCM ve proje yazma konularında eğitimler verilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Cüneyt Epcim, KUDAKA tarafından hayata geçirilen projelerin şehrimize turizm anlamında pozitif anlamda önemli katkılar sunacağını ve çekimi yapılacak belgesel ve tanıtım videolarıyla şehrin kültürel miraslarının, tarihe damga vuran olayların kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Aydıntepe Kaymakamı Mehmet ARSOY ve Bayburt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit katıldı.

BAYBURT KENT MÜZESİNDE GERİ SAYIM

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte Bayburt, kent müzesine kavuşacak ve kentin turizm öğeleri burada sergilenip ön plana çıkarılacak. Çalışmaların devam ettiği Kent Müzesinde incelemelerde bulunan Vali Cüneyt Epcim proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hummalı çalışmaların devam ettiği Bayburt Kent Müzesi, kısa süre içerisinde hizmet kazandırılacak.