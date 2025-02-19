Programda ilk olarak 1916-1918 yıları arasında gerçekleşen Rus işgali sırasında Bayburt Belediye Başkanlığı yapan 17 Ekim 1917’de Rusya’da gerçekleşen Bolşevik İhtilalinin ardından Bayburt’tan çekilen Rus kuvvetlerinin gitmesiyle gücü ele geçiren Ermeniler tarafından önce taş mağazalarda hapsedilen ve daha sonra canice şehit edilen Hafız Süleyman Efendi, Ulu Cami bahçesinde bulunan kabri başında anıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş burada şehit başkanın kabrine çiçek bıraktı.

Daha sonra Bayburt Müftülüğü görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim ve İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından yaptırılan duanın ardından protokol kabrin başından ayrıldı.

Etkinlikler kapsamında Yukarı Kırzı Köyü’nde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı Ziyaret edildi. 1916-1918 yılları arasında Bayburt’ta gerçekleşen Ermeni mezalimi sırasında Yukarı Kırzı Köyü’nde namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte su kuyularına atlayarak şehadet şerbetini içen kadınlar anısına yaptırılan anıtın bulunduğu Yukarı Kırzı Köyü’nde program gerçekleştirildi.

Burada ilk olarak köyde bulunan ve şehit kadınların iffetlerini korumak adına kendilerini atarak şehadet şerbetini içtikleri kuyular ziyaret edildi. Kuyuların başında Kur’an-ı Kerim okunarak dua edilmesinin ardından Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından anıta çelenk sunuldu. Daha sonra temsili mezar taşlarına protokol tarafından karanfil bırakılmasını takiben İffet Anıtı’nın hemen arkasında bulunan müze gezilerek 21 Şubat konulu video izlendi. Vali Eldivan ve Belediye Başkanı Memiş’e plaket takdiminin ardından Bayburt müftülüğü görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duadan sonra program sona erdi.

Ziyaretlere Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt İl Jandarma Komutanı Kıdemli Alb. Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş, Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.