Şehit Fatih Kostik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Malatya’daki Kardeş okula; Ramazan Kolisi kırtasiye malzemesi, çocuk iç çamaşırı ve çorap gönderdi.

Gönderilen yardım malzemeleri titizlikle hazırlandı. Tek tek ve özenle Malatya ya gidecek olan Arpalı Belediyesine ait araca yüklendi.

Bayburt Şehit Fatih Kostik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri seferber oldu. EĞİTİMDE TEK YÜREK projesi kapsamında Malatya Yeşilyurt Topsöğüt Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokuluna yardım gönderildi.

160 adet ramazan kolisi, 150 öğrenciye kırtasiye malzemesi, 300 takım çamaşır ve 450 çift çoraptan oluşan yardıma Arpalı Beldesinde ve Belde dışında yaşayan Arpalılı hayırseverler yoğun ilgi gösterdi.