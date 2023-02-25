Depremzede çiftçilerin hayvanlarının da unutulmadığı yardım kampanyasında, Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri Aydıntepe ilçesi başta olmak üzere merkez ve köylerindeki çiftçilerden 400 adet yonca, çayır ve yulafı topladılar.

Kamyonlara personellerce yüklenen yemler, Malatya'ya gönderilmek üzere yola çıktı. Çalışmalarından ötürü Aydıntepe İlçe ve Orman Tarım Müdürü İbrahim Köksal'a ve personellerine teşekkür eden Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, depremzede vatandaşların yanı sıra çiftçilerin ve hayvanların da unutulmadığını belirterek, yardımların devam edeceğini bildirdi.

Aydıntepe İlçe ve Orman Tarım Müdürü Veteriner Hekim İbrahim Köksal ise, Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri olarak Aydıntepe ilçesinden 40 çiftçinin, 400 balya kaba yem gönderdiğini, çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, yemlerin Malatya'ya gönderilmek üzere yola çıktığını ifade etti. Çiftçilere ve personellere yardımlarından ötürü teşekkür eden Köksal, yaraların hep birlikte sarılacağını belirterek, beraberlik mesajı verdi.