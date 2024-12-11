Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney tarafından imzalanan protokol, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında uygulanması planlanan projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan kaynak ve desteklerin temin edilmesini öngörüyor. Protokol kapsamında, Bayburt Üniversitesinin projenin tanıtımına, materyal desteğine ve gerekli akademik altyapının sağlanmasına yönelik katkılar sunacağı belirtildi.



İmza töreninde konuşan RektörProf. Dr. Mutlu Türkmen, TÜBİTAK 4004 programlarının gençlerin bilimsel ve doğal farkındalıklarını artırmada büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:



“Bayburt Üniversitesi olarak, toplumumuzun her kesimine dokunan projelere destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Bu proje, genç kaşiflerimizin doğayla olan bağlarını güçlendirmelerine, çevresel farkındalık kazanmalarına ve bilimle tanışmalarına önemli katkılar sağlayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, ilimizdeki gençlerimize ilham olacağına ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunacağına inanıyorum. Üniversite olarak akademik ve teknik anlamda projenin her aşamasında yanlarında olacağız.”



İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ise, geniş kapsamlı ve çok paydaşlı ulusal projelerdeki deneyim ve yetkinlik paylaşımlarının Bayburt'un görünürlüğü, tanınırlığı ve eğitimle özdeşleşen bir şehir olarak bilinmesi bakımından önem taşıdığını söyleyerek protokolün hayırlı olmasını diledi.



Protokolün son kısmında, projenin uygulama süreci boyunca canlı yayın imkanlarının kullanılması ve kayıtların Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşılması kararlaştırıldı. Projenin tamamlanmasının ardından, Bayburt’ta eğitim ve bilim alanında yapılan bu tür projelerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam etmesi hedefleniyor.



Tören, imzaların atılmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.