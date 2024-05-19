Trabzonspor Bayburt Futbol Okulu ile de yeni bir maceraya atılacak olan Osman Genç, Borçka da elde ettiği başarıları Bayburt’ta devam ettirmeyi hedefliyor.

Şehir Parkı Amfi Tiyatroda gerçekleşen programda konuşan Başkan Memiş futbol okulunun şehrimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, okulda eğitim görecek olan genç sporculara başarılar diledi.

Plaket takdiminin ardından sona eren törende Başkan Memiş genç sporcular ve çocuklarla sohbet etti.

Programda Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Trabzonspor Futbol Okulları Genel Koordinatörü Necati Özçağlayan ve Trabzonspor Bayburt Futbol Okulu Kurucusu Osman Genç yeraldı.

Törende ayrıca Artvin-Borçka Belediyesi Kafkas Halk Oyuncuları ekibi sahne aldı.