Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eskiçarşı esnafıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada esnafların taleplerini dinleyen Başkan Büyükgöz, Gebze için birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti.KOCAELİ (İGFA) - Kahvaltı programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya da katıldı.

Programa katılan protokol üyeleri, esnaflarla sohbet ederek onların görüş ve önerilerini dinledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnafımızla her fırsatta bir araya gelmeye, onların görüşlerini birebir dinlemeye büyük önem verdiklerini söyledi. "Bu anlamda esnafımızda bizim için çok kıymetlidir" diyen Başkan Büyükgöz, "Ben hep söylerim esnaf bizim vatandaşla olan köprümüz. Hep birlikte Gebze’mizi daha da güzelleştireceğiz inşallah” dedi.

Bölge esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarının ilk ağızdan dinlenmesinden ve çözüm iradesinden dolayı Başkan Büyükgöz ve beraberindeki heyete teşekkür etti.