Bursa'da Mudanya Belediyesi’nin ilk kez düzenlediği Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali, Tirilye’de zeytin kültürünü kutladı. Atölyeler, Zeytin Rotası, söyleşiler ve Kerem Görsev konseriyle festival, tarih ve doğayı buluşturdu.BURSA (İGFA) - Mudanya’nın zeytin diyarı Tirilye, bu yıl ilki düzenlenen Zeytin Çiçeği Festivali ile renkli bir şölene ev sahipliği yaptı.

Mudanya Belediyesi’nin 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde organize ettiği festival, “Zeytinin evi Tirilye’de, umudun çiçeğinde buluşalım” sloganıyla zeytinin bereketini, Tirilye’nin tarihini ve üreticinin emeğini kutladı.

Festival, Tirilye’nin sokaklarını üretici stantları, atölyeler ve lezzet duraklarıyla doldurdu.

Yerel üreticiler, zeytin, zeytinyağı ve el emeği ürünleri doğrudan ziyaretçilere sunarken, çocuklar zeytin çiçeği boyama, yetişkinler ise ahşap boyama ve zeytinyağlı sabun atölyelerinde keyifli anlar yaşadı. Şef Adnan Karanfil Nar’ın “Enginarlı Bahar Pilavı” ve Atakan Özen’in “Kapanca Limanı Tabağı” tarifleri, lezzet tutkunlarından büyük ilgi gördü.

Taş Mektep Akademi’de gerçekleşen söyleşilerde, Marmarbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız ve Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, Tirilye zeytininin tarihini ve önemini anlattı. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin “Meddah Gösterisi” ve “Bir Zeytin Hikayesi” performansları, zeytinin kültürel yolculuğunu sahneye taşıdı.

ZEYTİN ROTASI’NA YOĞUN İLGİ

Festivalin öne çıkan etkinliği “Zeytin Rotası”, Taş Mektep, Eski Postane, Zeytinyağı Fabrikası, Kemerli Kilise, asırlık zeytin ağaçları, taş fırın, Çamlı Kahve Seyir Terası ve fotoğraf alanını kapsayan yürüyüşle katılımcıları büyüledi. Rotayı tamamlayanlar, festival broşürüne mühür bastırarak zeytin fidanı hediyesi kazandı.

KEREM GÖRSEV'LE FİNAL

1 Haziran Pazar günü festival, yürüyüşler, seramik ve uçurtma atölyeleri, meddah gösterileri ve halk oyunlarıyla devam edecek. Zeytincilik söyleşileri ve sürpriz etkinliklerin ardından, caz ustası Kerem Görsev’in konseri festivali unutulmaz bir finalle taçlandıracak.

Öte yandan Mudanya Belediyesi, festival alanına erişimi kolaylaştırmak için Mudanya merkez ile Tirilye arasında saat başı ring seferleri düzenliyor.