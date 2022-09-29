Bayburt’ta patates ve fasulye hasadı başladı. Demirözü İlçesi Çayıryolu Köyü’nde hasat için tarlaya giren çiftçiler, bu sezon bereketli mahsulden oldukça memnunlar.

Bölgede bir ok ürün desenini yetiştiren çiftçilerden Kemal Bengi, “Önceleri buralarda kuru tarım vardı ama şimdi DSİ’nin yapmış olduğu gölet ve barajlarla sulu tarıma geçtiklerini ifade ettiler.

Modern sulama tesislerinden faydalanıyoruz ve bu sulu tarım da ürün kalitesine ve zenginliğine yansıyor. Şuanda fasulye ve patates hasadına başladıklarını, Allah’a şükür güzel verim alıyoruz” dediler.

Çiftçiler fasulye ve patates hasadının ardından şeker pancarı hasadına başlayacak. Şeker pancarında da bu sezon yüksek bir verim bekleniyor.

İklim şartlarından dolayı beklentilerinin karşılığında iyi bir netice aldıklarını ifade eden çiftçiler bu yıl verim yüzümüzü güldürdü. Ürünün kalitesi iyi” fiyatların 6.5,7,5 livara civarında bekliyoruz dediler.