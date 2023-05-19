Gökhan Budak Konferans Salonunda gerçekleşen konferans için kürsüye davet edilen Dr. Öğr. Üyesi Gıdık, konuşmasına Bayburt tarhununun sürdürülebilir kalkınma ve çevre açısından önemi ve işlevlerinden söz ederek başladı. Uzun yıllara dayanan bilimsel çalışmalarının sonuçlarını paylaşan Gıdık, "Geleneksel üretime katkı sunmaya yönelik olarak elde ettiğimiz bulgular ve sonuçlar, şehrimiz için umut vadeden bir geleceği öngörmemize katkı sunuyor. Bu umudu gerçeğe dönüştürmek için müşterek yol haritası belirlemek ve üretimin çehresini yeniden planlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında Bayburt tarhununun kullanım alanlarına değinerek daha yaygın yetiştirilmesi gerektiğini ve bunun için de çalışmaların artırılması getektiğinden bahseden Gıdık, yetiştiricilik konusunda daha geniş kapsamlı çalışmalarla daha iyi sonuç elde edebileceklerini kaydetti. Üreticilerin sorularını da yanıtlayan Gıdık, üreticilerden gelen daha sık bir araya gelme talebine üniversite olarak her zaman duyarlı olduklarını söyledi. Konferans, Rektörümüz Türkmen tarafından Gıdık'a teşekkür belgesi takdim edilmesiyle son buldu.