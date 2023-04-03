Erdem Beyazıt Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulunda, okul aile birliği öncülüğünde depremzedeler için kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında toplanan yaklaşık 100 bin lira, depremzede bir aileye konteynır alınması için bir yardım kuruluşunun hesabına yatırıldı.

Afet bölgesinde çadırda kalan bir ailenin konteynere taşınması için öğrencilerden gelen talep doğrultusunda böyle bir çalışma yapıldığını belirten il milli eğitim müdürlüğü yetkilileri okulumuz tarafından 100 bin liranın üzerinde bir para toplandığını ve bankaya yatırıldığını ifade etti.

Okulda görev yapan öğretmenlerde depremden etkilenen vatandaşları unutmadıklarını göstermek adına konteynır kampanyası başlattıklarını kaydederek, "Kampanyayı öğrencilerimizin harçlıklarıyla velilerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimizin de desteğiyle tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Depremzedelere 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Okulun öğrencileri ise; ise depremlerin ilk anından beri çok üzüldüklerini belirterek, depremzedelere yardım etmek istediklerini söyledi.

Okul tarafından başlatılan kampanyayla bu fırsatı yakaladıklarını aktaran öğrenciler, bir konteyner parasını topladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.