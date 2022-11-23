24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize edilen voleybol turnuvası sona erdi.

Turnuvada final yükselen Şair Celali İmam Hatip Ortaokulu ile Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu arasındaki heyecanlı geçen mücadeleyi 3-2 kazanan Şair Celali İmam Hatip Ortaokulu turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen turnuvada ilk üç sırayı paylaşan okullar sırasıyla şöyle:

1.Şair Celali İmam Hatip Ortaokulu,

2.Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu,

3.Şehit Mete Okur İmam Hatip Ortaokulu

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, turnuvaya katılan ve destek veren öğretmenleri tebrik ederek dereceye giren takımlara kupalarını takdim ettiler.