Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kop Atlı Spor Kulübünde cirit sporcuları öğrencileri, karne günü okula atlarla geldiler.

Öğrencileri at üzerinde okul bahçesinde gören okulun Müdür Yardımcısı Arif Köprücü, gördüğü manzarada karşısında şaşırdı.

Genç cirit sporcularının karne almaya atlarla geldiğini belirten Köprücü, "Bu öğrencilerimiz genç cirit sporcularımız. İkisi de cirit sporuyla ilgileniyorlar. Okullarına devam ederken, bir taraftan da ata sporumuz ciriti yaşatıyorlar. Yolları, bahtları açık olsun" dedi.

Öğrencilerden Emirhan Arık, "Ehliyetim olmadığı için ben de atla geldim" dedi . Karnelerini alan öğrenciler, daha sonra okuldan atları üzerinde ayrıldılar.