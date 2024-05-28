Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Rektör Yardımcısı Ali Savaş Bülbül, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı şiir dinletisi yoğun ilgiyle karşılandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği programda liseli öğrenciler; Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Yavuz Bülent Bakiler, Abdurrahim Karakoç, Turgut Uyar ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın en güzide şiirlerini seslendirdi. Bayburt’taki farklı liselerden programa eşlik eden öğrenciler, okudukları şiirlerle büyük beğeni toplarken Türk edebiyatının usta şairleri dizeleriyle anıldı. Bayburt Lisesi öğrencileri de solo şarkı ve türkülerle programa renk kattı.

Bayburt Üniversitesi Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşen programın son bölümünde öğrenci ve öğretmenlere katılım ve teşekkür belgesi takdim edildi.