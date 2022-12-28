Okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesiyle 16 bin 361 yeni kütüphane inşa edildi. Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 28 milyondan 100 milyona çıkarıldı. Gelecek yıl okuma kaynakları zenginleştirilerek okullardaki kitap sayısının 150 milyona yükseltilmesi hedefleniyor.

Bayburt’ta Öğrenci Başına 12 Kitap Düşüyor

Bayburt İl Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şehitler Ortaokulu Z kütüphanesinde okuma saatinde öğrencilere eşlik ettikten sonra Bayburt’a ait kitap ve kütüphane verilerini paylaştı: "Bayburt genelinde okul ve kurumlarımızın bünyesindeki kütüphane sayısını 134’e yükselttik. Bunların 19’u Z kütüphane, 4’ü sıfır atık kütüphanesi geriye kalan 111 adet kütüphanemizin 27’sini, Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yürütmüş olduğu 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Mevcut kitap sayımızı 110 binlerden proje sürecinde 161.746'ya çıkardık. İlimizde şu anda öğrenci başına 12 kitap düşüyor. Ancak öğrencilerimizi ve kütüphanelerimizi daha fazla kitapla buluşturmayı ve okuma oranını daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Öğrenci ve Öğretmenler Kütüphanelerden Çok Amaçlı Yararlanmakta

Bünyesinde Z kütüphane ve sıfır atık kütüphanesi barındıran Bayburt Şehitler Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, okuma saatlerini ve teneffüslerini kütüphanelerde kitap okuyarak geçiriyor. Haftada bir ders saatini kütüphanede işleyen Türkçe Öğretmeni Ömer Daştan: “Z kütüphanemizde yaklaşık 5000 kitabımız bulunuyor ve bu kitaplar aktif hâlde kullanılıyor. Kütüphanemizi bütün sınıflarımızla haftada bir saat düzenli şekilde okuma amaçlı kullanıyoruz. Ayrıca okulumuzda dönem boyunca okuma yarışmaları düzenliyoruz. Dönem sonunda her sınıftan bir kitap kurdu öğrencimizi seçiyoruz. Yıl sonunda da en çok kitap okuyan öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kütüphanecilik Kulübü Başkanı Minel Türker ise arkadaşlarıyla kütüphanede kitap okuduklarını, araştırma yaptıklarını, ödev yaptıklarını bazen de satranç oynayarak güzel vakit geçirdiklerini belirtti. Arkadaşlarının kütüphaneden aldıkları kitapları özenli biçimde okuduklarını ve okuduktan sonra tekrar kütüphane görevlilerine iade ettiklerini ifade etti. Kitaplarının yeterli sayıda olduğunu, bilgisayarlarının internete başlı olduğunu ve bilgisayarları araştırma yapmak için kullandıklarını ekledi.