Bayburt İl Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerine yıl sonu programı düzenlendi.

Açış konuşmasında, 4-6 yaş Kur'an Kurslarının öneminden bahseden İl Müftüsü Bayram Danacı, "Bu merasime uzaktan ve yakından gelen herkese, bu evlatlarımızı yetiştiren anne ve babalara, yakınlarına ve bu kursa destek verenlere teşekkür ediyorum." diyerek, minik öğrencileri tebrik etti.

Selamlama konuşması yapan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, küçük yaşta çocukların aldığı ahlak eğitiminin önemini vurgulayarak, emeği geçen ailelere ve öğreticilere teşekkür ederek öğrencileri tebrik etti.

Yoğun bir katılımın olduğu programda öğrencilerimiz yıl boyunca İslâm dinine dair öğrendikleri; Peygamber sevgisi, Vatan sevgisi, Millet sevgisi ve İslam kardeşliği gibi milli-manevi değerlerimiz çerçevesinde velilerine ve kendilerini izlemeye gelen misafirlere oyun ve etkinliklerle sunum yaptılar.

Yıl sonu programı öğrencilerin oyun ve etkinliklerinin ardından sona erdi.

Programa, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Müftüsü Bayram Danacı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, Tapu İl Müdürü Recep Karaaslan, Kadastro İl Müdürü Muhammed Mahmut Kahveci, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Yasemin Demirörs, İl Müftü Yardımcı Fatma Tuba Altın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hazar Altundaş ve Öğrenci Velileri katıldı.