Gerilim gerçeğin ortaya çıkması ve resmi makamlardan yapılan açıklamayla sona erdi.

‘Valilik açıklaması’

Konuya ilişkin Bayburt Valiliğinde yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, Bayburt Üniversitesi’nde öğrenim gören ve Bayburt Sultan Fahriye Kız Öğrenci yurdunda kalan kız öğrencimizin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Vatandaşlarımızın, resmi kaynaklardan yapılmayan paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

'Bayburt Emniyet Müdürlüğü açıklaması'

"09.04.2025 Çarşamba günü sosyal medyada Bayburt Üniversitesinde öğrenim gören ve Bayburt Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda kalan R.K. isimli bir kız öğrencimizin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. R.K. isimli şahsın alınan beyanında darp olayının olmadığını, yanında bulunan anahtar ile kendisine zarar verdiğini beyan etmiştir. Söz konusu haberler tamamen asılsız olup kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu kapsamda Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan R.K. isimli şahıs gözaltına alınarak gerekli işlemler için adliyeye sevk edilmiştir.

Ayrıca sosyal medya hesaplarından bu olayı yanlış şekilde aksettiren M.A. isimli şahıs da Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiştir.

Yine aynı konu ile alakalı olarak savcılık talimatı ile 129 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir.

Vatandaşlarımızın resmi kaynaklardan yapılmayan paylaşımlara itibar etmemeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur."

‘Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü açıklaması’

"Hastaneye kaldırılan ve yapılan muayenenin ardından öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır. Yurtta kalan diğer öğrencilerin yaşanan olayı farklı yorumlaması üzerine yurt yönetimine yönelik protesto eylemi yapılmıştır. Protesto yapan öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli makamlar tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."