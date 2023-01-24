Yurt genelinde 19 milyon öğrencinin karne almasının ardından başlayan yarıyıl tatilinde öğrenci ve öğretmenler, yaz okullarının kapsamı genişletilerek açılan kurslardan yararlanmaya başladı.

Bakanlığın ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı kış okulları uygulamasından 81 ildeki öğrenciler yararlanırken Bayburt’ta Bilim Sanat Merkezi başta olmak üzere 13 okul ve kurumda 371 öğrencinin katılımıyla bilim, sanat, matematik ve İngilizce alanında ücretsiz kurslar verilmeye başlandı. Öğrenciler, kurslarda bilgi ve becerilerin aktif kullanımını içeren etkinlikler ve dijital içeriklerle birlikte bir sonraki döneme dinlenerek, eğlenerek ve öğrendiklerini tekrar ederek hazırlanma fırsatı yakaladı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre matematik ve İngilizce derslerinde açılan kurslarda 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için belirlenen 5 grupta etkinlik yapıldığı ayrıca öğrencilerin bir dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara katılacağı aktarıldı. Bilim ve Sanat Merkezinde ise bilim ve sanat alanlarında her bir atölye programının günlük 2 saat olmak üzere haftalık 4, toplam 8 saat olarak planladığı öğrenildi.

Kursları ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencilerin ve velilerin kış okulları uygulamasından memnun kaldıklarını ve uygulamanın yarıyıl tatili boyunca kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.