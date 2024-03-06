Bayburt’ta kadın derneklerinin Filistinli kadınlar yararına düzenlenen Kermesten elde edilecek olan gelir Filistinli kadınlara gönderilecek.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ile birlikte Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Bayburt'ta faaliyet gösteren kadın dernekleri ve kooperatifleri tarafından düzenlenen kermese katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla İsrail zulmüne maruz kalan Filistinli Kadınlar yararına düzenlenen kermesi ilgiyle gezen Başkanımız Pekmezci hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.