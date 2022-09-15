Yüzbaşı Şehit Agah İlkokulu'nda organize edilen programda bir konuşma yapan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Başkanımız Pekmezci öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sevgili öğrenciler, yarınlarda size emanet edeceğimiz bu güzel vatan, sizlerin başarılarıyla daha da güzelleşecek. Sizler bu ülkenin gerçek sahipleri olacaksınız." dedi.

Programda, halk oyunları gösterisi ile öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sergilenirken yine okul öğrencilerince şiirler seslendirildi.

İlk ders zilinin Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim tarafından çalınmasıyla birlikte öğrenciler sınıflarına geçti.

Okul hayatına yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerini ziyaret eden protokol üyeleri, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.