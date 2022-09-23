Yıldırımtepe geçtiğimiz yıl hem pandemi hem de kuraklık nedeniyle Bayburt’ta çifçinin zor dönem yaşadığını söyledi.

Bu yıl ise çiftçinin verimli bir sezon geçirdiğini belirten Yıldırımtepe,

“Özellikle hububatta yüksek verim aldılar. Ortalama Bayburt verimi 200 kilo iken bu sene hububatta verimimiz 300 kilogramı buldu. hatta geçti bunun üzerine çıktı. Bununla birlikte hububatta Toprak Mahsulleri Ofisi tarihinin rekorunu kırdı. Ben son 16 yılını hatırlıyorum TMO Bayburt'ta alım yaptı. 2010 yılında Kelkit’te buraya vermişti ve 5 bin tonla en fazla alımı yapmıştı. Ama bu sene hem Kelkit'te bir şube açıldı 2 bin ton ürün verdiler birde Bayburt'ta şube açıldı. 11 bin tonla son 20 yılın rekorunu kırdı. Ve çiftçinin ürettiği arpa, buğday, tiritikale, çavdar, yulaf tamamını aldı.” diye konuştu.

TMO’nun tarihinde ilk kez taban fiyat açıkladığına dikkat çeken Yıldırımtepe şunları söyledi:

“Hep tavan fiyat açıklar kalitesine göre düşerdi. Ve çiftçilerimiz de gidip ürünleri alıma girmediği zaman geri dönerlerdi. Bu yıl öyle bir uygulama yapmadı. Taban fiyat açıkladı 6 bin 375 çok iyiyse 25 kuruş artırdı ama buğday kalitesizse 6 bin 350 ye düştü 25 kuruş düştü. En düşük fiyat bile piyasanın fersah fersah üzerinde bir fiyat. Çünkü buna ek Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 1000 lira buğdayda 500 lira arpada pirim var. Bununla beraber 7 bin 400 liraya arpada 2 bin 650 liraya fiyat buldu. Dolayısıyla çiftçilerimiz hep TMO'yu tercih ettiler. Bu yıl fazla kalem ayrımı da yapmadılar. Buğdayın tamamını ekmeklik buğday olarak topladılar. çiftçi belki karışıkta götürse aldılar. Tabi burada Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bunun için çok önemliydi. TMO'nun ürün alabilmesi için buğdayda çiftçiye 1000 lira arpada da 500 liralık pirim vermesi bizim önümüzü açtı. Burada ben başta Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, TMO Genel Müdürüne ve Bayburt'ta şube açan TMO Erzurum Şubesi başmüdürüne teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl çiftçinin hububat yönünde yüzü güldü.”

- Gübre fiyatlarının düşmesini talep ediyoruz

Şu anda Bayburt’ta çifçilerin güzlük ekime hazırlandığını dile getiren Yıldırımtepe,

“İnşallah yağmurlala birlikte 2023 yılı güzlük ekimi yapılacak. burada sıkıntı gördüğümüz tek nokta gübre fiyatlarının yüksek oluşu. Gübre olamadan yüksek verim almak mümkün değil. dolayısıyla gübre burada son derece önemli. Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı bir mazot, gübre desteği var. Bunu olumlu buluyoruz. 75 lira mazot desteği 45 lira gübre desteği gibi bir açıklamasını dinledim. Tabi bu tebliğe döküldükten sonra hayata geçecek. Tabi önemli destek ama gübre fiyatları çok yüksek mutlaka süspanse edilmesi lazım. Buradan öyle bir talebimiz var. 2023 yılını da 2020 yılı gibi bol bereketli bir yıl olmasını şimdiden temenni ediyoruz.” dedi.

Yıldırımtepe, yem bitkisinde de verimin yüksek olduğunu ancak çiftçinin pazar bulmakta zolandığını ifade ederek, bir çok çiftçinin elinde yem bitkisi bulunduğunu ve satmakta zorlandığını aktardı.

Şeker pancarında yüksek verim bekliyoruz

Şeker pancarında da yüksek verim beklediklerini ancak çiftçinin mağdur edilmemesi gerektiğini anlatan Yıldırımtepe şöyle devam etti:

“Şeker pancarında da yüksek verim bekliyoruz. ancak şeker pancarında özelleşme durumu olduğu için orda Bayburt çiftçisini zorluyor. Yüksek fire düşüyor ve çiftçiyi mağdur ediyor. Ben şeker pancarı alımı yapan Albayraklar fabrikasının yöneticilerine şunu diyorum çiftçinin hakkını yemeyin, hakkı neyse onu düşün çiftçimizin bu yıl yüzü gülsün şeker pancarında da yüksek verim alsın.”